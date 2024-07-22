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        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 27 şüpheli yakalandı

        Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 27 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 17:16 Güncelleme: 22.07.2024 - 17:16
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        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 27 şüpheli yakalandı
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        Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 27 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince bir haftada yapılan asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 27 şüpheli yakalandı.

        Yapılan aramalarda, bir miktar sentetik uyuşturucu, esrar ile 0,55 gram eroin ele geçirildi.

        İşlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheliler, haklarında yurt dışına çıkış yasağı yönünde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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