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        Şırnak'ta terör operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı

        Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 18:33 Güncelleme: 22.07.2024 - 18:33
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        Şırnak'ta terör operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı
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        Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik bir haftada operasyonlar gerçekleştirildi.

        Operasyonlarda, 7 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 4'ü ilgili il birimlerine teslim edildi, 2 şüpheli haklarında yurt dışına çıkış yasağı yönünde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. 1 şüphelinin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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