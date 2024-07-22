Şırnak'ta terör operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı
Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı.
Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik bir haftada operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlarda, 7 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 4'ü ilgili il birimlerine teslim edildi, 2 şüpheli haklarında yurt dışına çıkış yasağı yönünde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. 1 şüphelinin işlemleri sürüyor.
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