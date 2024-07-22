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        Şırnak'ta yürüme güçlüğü yaşayan hasta tedaviyle sağlığına kavuştu

        Şırnak'ta damar tıkanıklığı nedeniyle yürüme güçlüğü yaşayan hasta, ilaç tedavisiyle sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 19:25 Güncelleme: 22.07.2024 - 19:28
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        Şırnak'ta yürüme güçlüğü yaşayan hasta tedaviyle sağlığına kavuştu
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        Şırnak'ta damar tıkanıklığı nedeniyle yürüme güçlüğü yaşayan hasta, ilaç tedavisiyle sağlığına kavuştu.

        Yaklaşık 15 ay önce yürüme güçlüğü yaşayan 52 yaşındaki Ferit Bayat, çevre illerde tedavi için başvurduğu hastanelerde sonuç alamayınca Şırnak Devlet Hastanesi'ne gitti.

        Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Volkan Burak Taban'a başvuran Bayat'ta, yapılan tetkiklerde sigara kullanımına bağlı damar tıkanıklığı tespit edildi.

        Bayat, ilaç tedavisi ile sağlığına kavuştu, yeniden uzun mesafe yürümeye başladı.

        - "20 metre yürüyemeyen hasta şimdi 8-10 kilometre yürüyebiliyor"

        Op. Dr. Taban, gazetecilere, damar tıkanıklığının en önemli sebebinin sigara kullanımı olduğunu, bu nedenle her yıl çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

        Bacak damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle yürüyemeyen Bayat'a anjiyo ve ameliyata uygun olmadığı için ilaç tedavisi uyguladıklarını ifade eden Taban, "Hastamızın sigarayı bırakması ve ilaçlarını almasıyla günden güne yürüyüş mesafesi arttı. 20 metre yürüyemeyen hasta şimdi 8-10 kilometre yürüyebiliyor. Bacaklarının kesilme riski ortadan kalktı." dedi.

        Ferit Bayat da damar tıkanıklığı nedeniyle bacaklarının kesilme riski bulunduğunu belirterek, ilaç tedavisiyle sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

        Bayat, şunları söyledi:

        "Parmaklarımda da yaralar oluşmuştu. 2-3 metre dahi yürüyemiyordum. Volkan hocamın tedavisi sayesinde çok şükür yürüyebiliyorum. Allah ondan razı olsun."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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