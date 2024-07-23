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        Uludere'nin genç sporcuları baraj gölü manzaralı statta antrenman yapıyor

        AYHAN BABAT - Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesindeki baraj gölü manzaralı stat, genç futbolcuların antrenmanlarına ev sahipliği yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 16:37 Güncelleme: 23.07.2024 - 16:37
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        Uludere'nin genç sporcuları baraj gölü manzaralı statta antrenman yapıyor
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        AYHAN BABAT - Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesindeki baraj gölü manzaralı stat, genç futbolcuların antrenmanlarına ev sahipliği yapıyor.

        Engebeli araziye sahip beldenin Zöle Mahallesi'nde belediyenin girişimiyle Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca geçen yıl yapımına başlanan Hilal Stadyumu haziranda tamamlanarak hizmete alındı.

        Hilal Baraj Gölü'ne hakim bir noktada kurulan 300 kişi kapasiteli stat, manzarasıyla sosyal medyada da beğeni topluyor.

        Şırnak 1. Amatör Küme B Grubu'nda mücadele eden Uluderespor Kulübü takımı, manzarasıyla ilgi gören sahada çalışmalarını sürdürüyor.

        - "Bütün gençlerimizi burada toplayacağız"

        Hilal Belediye Başkanı Cehver Benek, AA muhabirine, bu stadı Uludereli gençler için beldeye kazandırdıklarını söyledi.

        "Tek amacımız gençlerimizi ileriye taşıyabilmek. Yıllardır bu bölgede sadece terör vardı, şu an terör yok. Şu an ilçede 350'nin üzerinde genç var. Bütün gençlerimizi burada toplayacağız." diyen Benek, sporcuların yol ve tüm masraflarını üstlendiklerini belirtti.

        Herkesin topların baraj gölüne düşeceğini söylediğini ifade eden Benek, bunun için de tedbir aldıklarını anlatarak, barajın çevresine tel örgü ve file çektiklerini söyledi.

        - "Hedefimiz milli takımına oyuncu göndermek"

        Uludere Spor Kulübünün teknik direktörü Bedirhan Yarar, bölgede çok yetenekli oyuncular olduğunu belirterek, "Neden bu bölgeden bir Arda Güler bir Kerem Aktürkoğlu çıkmasın? Hedefimiz milli takıma oyuncu göndermek." dedi.

        Futbolculardan 17 yaşındaki Ekrem Yarar, sol kanat oyuncusu olduğunu söyledi. Yarar, "Costa Brava Futbol Turnuvasında gol kralı oldum, İspanya'da oynadım. İspanya'dan sonra Trabzonspor'a transferim gerçekleşti. Cehver başkanımızın bu kulübü kurduğunu duydum ve ben de katılmak istedim. Memleketime destek olmak istedim. Çok iyi oyuncular var, birbirimize güveniyoruz, inşallah adımızı duyuracağız." diye konuştu.

        Oyunculardan İsmail Çabuk da Uludere Spor Kulübünün kurulmasından mutluluk duyduklarını dile getirerek, "İlk senemizi Amatör Ligde dördüncü sırada tamamladık. Bu sene BAL Ligi'ni hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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