Uludere'nin genç sporcuları baraj gölü manzaralı statta antrenman yapıyor

AYHAN BABAT - Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesindeki baraj gölü manzaralı stat, genç futbolcuların antrenmanlarına ev sahipliği yapıyor.

Engebeli araziye sahip beldenin Zöle Mahallesi'nde belediyenin girişimiyle Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca geçen yıl yapımına başlanan Hilal Stadyumu haziranda tamamlanarak hizmete alındı.

Hilal Baraj Gölü'ne hakim bir noktada kurulan 300 kişi kapasiteli stat, manzarasıyla sosyal medyada da beğeni topluyor.

Şırnak 1. Amatör Küme B Grubu'nda mücadele eden Uluderespor Kulübü takımı, manzarasıyla ilgi gören sahada çalışmalarını sürdürüyor.

- "Bütün gençlerimizi burada toplayacağız"

Hilal Belediye Başkanı Cehver Benek, AA muhabirine, bu stadı Uludereli gençler için beldeye kazandırdıklarını söyledi.

"Tek amacımız gençlerimizi ileriye taşıyabilmek. Yıllardır bu bölgede sadece terör vardı, şu an terör yok. Şu an ilçede 350'nin üzerinde genç var. Bütün gençlerimizi burada toplayacağız." diyen Benek, sporcuların yol ve tüm masraflarını üstlendiklerini belirtti.

Herkesin topların baraj gölüne düşeceğini söylediğini ifade eden Benek, bunun için de tedbir aldıklarını anlatarak, barajın çevresine tel örgü ve file çektiklerini söyledi.