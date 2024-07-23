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        Şırnak'ta tır ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde akaryakıt yüklü tır ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 18:42 Güncelleme: 23.07.2024 - 18:42
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        Şırnak'ta tır ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Şırnak'ın Cizre ilçesinde akaryakıt yüklü tır ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Mehmet Y. idaresindeki 27 VZ 199 plakalı tır, Cizre-Nusaybin kara yolu Mehmetçik Çeşmesi mevkisinde, Selahattin B. yönetimindeki 80 AC 265 plakalı kamyonla çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle araçlarda yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürdü.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Y'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Yaralanan kamyon sürücüsü Selahattin B. Cizre Devlet Hastanesi kaldırıldı.

        Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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