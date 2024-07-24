Şırnak'ta denetimli serbestlik kapsamında yükümlüler temizlik yaptı

Bu kapsamda yükümlüler tarafından çevre temizliği yapıldı.

Cizre Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nce "Temiz Cizre, Temiz Çevre, Sağlıklı Toplum" sloganıyla başlatılan çalışma kapsamında, Dicle Nehri kenarındaki park, mesire alanı ve çay bahçelerinde Denetimli Serbestlik Müdürü Sedat Tayfan, Denetimli Serbestlik Şefi Yücel Yıldırım ve kurum personelinin de katıldığı program düzenlendi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan yükümlüler park, mesire ve çay bahçelerinde çevre temizliği yaptı.

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