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        Şırnak'ta denetimli serbestlik kapsamında yükümlüler temizlik yaptı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan yükümlüler park, mesire ve çay bahçelerinde çevre temizliği yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 15:04 Güncelleme: 24.07.2024 - 15:04
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        Şırnak'ta denetimli serbestlik kapsamında yükümlüler temizlik yaptı
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        Şırnak'ın Cizre ilçesinde denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan yükümlüler park, mesire ve çay bahçelerinde çevre temizliği yaptı.

        Cizre Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nce "Temiz Cizre, Temiz Çevre, Sağlıklı Toplum" sloganıyla başlatılan çalışma kapsamında, Dicle Nehri kenarındaki park, mesire alanı ve çay bahçelerinde Denetimli Serbestlik Müdürü Sedat Tayfan, Denetimli Serbestlik Şefi Yücel Yıldırım ve kurum personelinin de katıldığı program düzenlendi.

        Bu kapsamda yükümlüler tarafından çevre temizliği yapıldı.

        Toplanan çöpler, belediye ekiplerince çöp toplama merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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