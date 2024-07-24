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        Şırnak'ta dalak arterinde anevrizma tespit edilen kadın cerrahi müdahaleyle sağlığına kavuştu

        Şırnak'ta dalak arterinde anevrizma tespit edilen kadın, cerrahi müdahaleyle sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 18:19 Güncelleme: 24.07.2024 - 18:19
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        Şırnak'ta dalak arterinde anevrizma tespit edilen kadın cerrahi müdahaleyle sağlığına kavuştu
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        Şırnak'ta dalak arterinde anevrizma tespit edilen kadın, cerrahi müdahaleyle sağlığına kavuştu.

        Kentte yaşayan ve yaklaşık 6 ay önce karın bölgesinde ağrı hisseden 75 yaşındaki Ayşe Ertur, çevre illerde tedavi için başvurduğu hastanelerde sonuç alamayınca Şırnak Devlet Hastanesi'ne gitti.

        Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Volkan Burak Taban'a başvuran Ertur'un yapılan tetkiklerde dalak arterinde anevrizma tespit edildi.

        Karaciğer sirozu ile de uzun süredir mücadele eden Ertur, Op. Dr. Taban ve Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Serhat Binici tarafından gerçekleştirilen cerrahi müdahaleyle sağlığına kavuştu.

        Op. Dr. Taban, gazetecilere, Ertur'un yapılan tetkiklerde dalak arterinde yaklaşık 7 santimetrelik şişme tespit ettiklerini ifade ederek, bunun çok nadir görülen bir durum olduğunu söyledi.

        Ertur'da ayrıca 15 yıldır akciğer sirozu rahatsızlığı bulunduğunu ifade eden Taban, şunları kaydetti:

        "Hastada öncelikle anjiografi ile anevrizmayı kapatmayı denedik. Ancak oldukça genişleyen damarların anjio ile kapatılması mümkün olmayınca acil ameliyata aldık. Ameliyatta dalak damarındaki baloncuk başarılı şekilde giderildi. ​​​​​​​Dalak damarına stent koyarak oradaki anevrizmanın patlamasını engellemeye çalıştık. Anjiyo yaklaşık 2 saat sürdü. Ameliyat sonrasında hastamızın yoğun bakım ihtiyacı ve ciddi bir kanaması olmadı. Şifa ile hastamızı taburcu ettik."

        Ayşe Ertur'un oğlu Kamil Ertur da annesinin sağlığına kavuşmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, cerrahi müdahaleyi gerçekleştiren doktorlara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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