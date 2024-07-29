Veteriner hekimlerden Faraşin Yaylası'ndaki sürülere sağlık hizmeti

EKREM PAYAN/FADIL ASLAN - Şırnak'tan Beytüşşebap ilçesindeki 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası'na giden veteriner hekimler, göçerlerin sürülerine mobil sağlık hizmeti sunuyor.

Hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı, Şırnak, Hakkari ve Van üçgenindeki Faraşin Yaylası'na çıkan göçerlerin yaklaşık 6 ay sürecek zorlu devam ediyor.

Yayla bu yıl kent merkezi ve ilçelerin yanı sıra Doğu ve Güneydoğu illerinden gelen 560 aile ve 400 bin küçükbaş hayvana ev sahipliği yapıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce memleketlerinden uzakta yaşamlarını sürdüren göçerlerin sürülerine mobil sağlık hizmeti sunulması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerinde görevli 3 veteriner hekim, Faraşin Yaylası'nın yolunu tuttu.

Göçerlerden Fazıl Arslan, AA muhabirine, sağlık ekiplerinin sunduğu hizmetin sevindirici olduğunu söyledi.

Ekiplerin sağlık hizmetini ayaklarına getirmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren Arslan, "Çok güzel düşünülmüş bir hareket. Bunun için onlara teşekkür ediyorum. Veteriner hekimler hayvanlara baktılar, hasta olan, sütten kesilen hayvanlara iğne tedavisi uyguladılar. Her zaman gelmelerini bekleriz. Bu güzel hizmetin sürdürülmesini istiyoruz." dedi.

Arslan, Tarım ve Orman Müdürlüğünce kendilerine verilen süt sağma ünitelerinin de önemli bir destek olduğunu anlatarak, bu tür desteklerin devamını beklediklerini ifade etti.