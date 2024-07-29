Şırnak'ta terör operasyonlarında 13 şüpheli yakalandı
Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, 13 şüpheli yakalandı.
Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, 13 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik bir haftada operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlarda, 13 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, haklarında yurt dışına çıkış yasağı yönünde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
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