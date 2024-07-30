Şırnak'ta çıkan örtü yangını söndürüldü
Şırnak'ta çıkan örtü yangını ekiplerce söndürüldü.
Şırnak'ta çıkan örtü yangını ekiplerce söndürüldü.
Şırnak-Uludere Çevre Yolu mevkisindeki kırsal alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Şırnak Orman İşletme Müdürlüğü ile Şırnak Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
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