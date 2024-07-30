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        Şırnak'ta çıkan örtü yangını söndürüldü

        Şırnak'ta çıkan örtü yangını ekiplerce söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 18:48 Güncelleme: 30.07.2024 - 18:48
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        Şırnak'ta çıkan örtü yangını söndürüldü
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        Şırnak'ta çıkan örtü yangını ekiplerce söndürüldü.

        Şırnak-Uludere Çevre Yolu mevkisindeki kırsal alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Şırnak Orman İşletme Müdürlüğü ile Şırnak Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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