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        Cehennem Deresi Kanyonu artık seyir terasıyla anılacak

        EKREM PAYAN - Şırnak'ta hayata geçirilen proje kapsamında terörden arındırılan "Cehennem Deresi" bölgesinde yapımına başlanan cam seyir terasın, tamamlandığında kentin turizmine ivme kazandırması hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 11:17 Güncelleme: 31.07.2024 - 11:17
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        Cehennem Deresi Kanyonu artık seyir terasıyla anılacak
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        EKREM PAYAN - Şırnak'ta hayata geçirilen proje kapsamında terörden arındırılan "Cehennem Deresi" bölgesinde yapımına başlanan cam seyir terasın, tamamlandığında kentin turizmine ivme kazandırması hedefleniyor.

        İdil ilçesinin Sulak köyü yakınlarındaki Cehennem Deresi Kanyonu'nun bulunduğu bölgede Valilik tarafından 365 metrekare alanda kurulacak cam seyir terasında sosyal donatı, oyun ve oturma alanları ile restoran, yürüyüş yolları ve otopark yer alacak.

        Dicle Nehri manzaralı cam seyir terasına ulaşımı sağlayacak 7,3 kilometrelik yol da yapımı tamamlanarak hizmete açıldı.

        Çalışmalarına başlanan cam seyir terasının yıl sonunda yerli ve yabancı ziyaretçilerin kullanımına açılması planlanıyor.

        Terörden arındırılan Cehennem Deresi'nin doğal güzelliklerinin izleneceği cam seyir terasının bölgede turizmin canlanmasına katkı sağlaması bekleniyor.

        - Camın uçurum genişliği 12,5 metre olacak

        İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürü Hikmet Özek, AA muhabirine, Cehennem Deresi Kanyonu üzerinde ve Dicle Nehri kenarında uygulanacak projede çalışmaların başladığını belirtti.

        Projeyi yıl sonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini anlatan Özek, amaçlarının bu bölgeyi yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı haline getirmek olduğunu söyledi.

        Özek, projenin turizme, ekonomik ve sosyal hayata büyük canlılık sağlayacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Proje alanımız 4 plandan oluşmaktadır. Birincisi cam teras, betonarme ve çelikten oluşuyor. Döşemesi ise 3 katlı damperli lamine camdan ibaret. Projemiz 32,5 metre genişliğinde, uçurum genişliği ise 12,5 metre. Döşeme alanı ise 365 metrekaredir. İkinci bölüm yürüyüş alanı ve kemerin olduğu alan. Burası amfi, çocuk oyun parkları ve peyzaj alanlarından oluşuyor. Üçüncü bölüm ise sistem binasının olduğu bölüm. Burada 3 katlı binamız olacak ve burası yaklaşık 1085 metrekare olacak. Burası restoran ve kafe ile makam odalarından oluşacak. Son bölümümüz ise tamamen vatandaşların hizmetine sunulacak alışverişe açılan yerler, seyyar restoranlar ve yeme içme alanlarından oluşacak. Türkiye'nin en büyük seyir cam teraslarından biri. Yıllardır gelinemeyen ve görülemeyen alanların turizme kazandırılmasıyla burası cazibe merkezi olacak. Akın akın insanların buraya geleceğini öngörmekteyiz."

        - "Bu proje köyümüze çok şey katacak"

        Sulak köyü muhtarı Ramazan Doğan, cam seyir terasının köylerine kazandırılmasında emeği bulunan herkese teşekkür etti.

        Projenin kendilerini çok sevindirdiğini ifade eden Doğan, "Daha önce yolumuz harabeydi. Sağ olsun Valimizin onayıyla çok güzel bir köy yolumuz oldu. Projemizin bir an önce bitmesini bekliyoruz. Çünkü bu proje köyümüze çok şey katacak, buna inanıyoruz. Projenin bitmesiyle yurt dışından da turistler gelecek." dedi.

        Köyde yaşayan vatandaşlardan Yasin Doğan, cam seyir terasının köylerinde yapılmasından duydukları sevinci dile getirerek, çok mutlu ve heyecanlı olduklarını belirtti.

        Doğan, "Köyümüzde işsiz gençler var, inşallah bu sayede iş sahibi olacaklar. Çünkü burada kafeterya, restoran yapılacak. Böylelikle köydeki gençler burada çalışabilecekler." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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