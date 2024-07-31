Şırnak'ta ambulans helikopter rahatsızlanan 3 yaşındaki çocuk için havalandı
Şırnak'ın Silopi ilçesinde rahatsızlanan 3 yaşındaki çocuk ambulans helikopterle Elazığ'a sevk edildi.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde rahatsızlanan 3 yaşındaki çocuk ambulans helikopterle Elazığ'a sevk edildi.
Eslem T, uyanmaması üzerine, ailesi tarafından Silopi Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Burada yapılan tetkikler sonucu Eslem T'nin daha donanımlı bir hastaneye sevk edilmesine karar verildi.
Çocuk, ambulans helikopterle Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne nakledildi.
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