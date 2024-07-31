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        Şırnak'ta ambulans helikopter rahatsızlanan 3 yaşındaki çocuk için havalandı

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde rahatsızlanan 3 yaşındaki çocuk ambulans helikopterle Elazığ'a sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 17:10 Güncelleme: 31.07.2024 - 17:10
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        Şırnak'ta ambulans helikopter rahatsızlanan 3 yaşındaki çocuk için havalandı
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        Şırnak'ın Silopi ilçesinde rahatsızlanan 3 yaşındaki çocuk ambulans helikopterle Elazığ'a sevk edildi.

        Eslem T, uyanmaması üzerine, ailesi tarafından Silopi Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Burada yapılan tetkikler sonucu Eslem T'nin daha donanımlı bir hastaneye sevk edilmesine karar verildi.

        Çocuk, ambulans helikopterle Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne nakledildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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