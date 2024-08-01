Şırnak'ta tedavisi tamamlanan kaya kartalı doğaya bırakıldı

Kalay, vatandaşlardan arazide buldukları bitkin veya yaralı yaban hayvanlarını kendilerine ulaştırmalarını beklediklerini belirtti.

Ayrıca Uludere ilçesinde bir vatandaş tarafından dün arazide yaralı bulunan çobanaldatan kuşunun kendilerine ulaştırıldığını belirten Kalay, kuşu tedavisinin ardından yaşam alanına bırakacaklarını söyledi.

DKMP Şırnak Şube Müdürü Orhan Kalay, tedavi ve rehabilitasyonun ardından yaşamını idame edebilecek seviyeye gelen kartalın doğaya salındığını ifade etti.

Geçen hafta vatandaşlar tarafından ilçe kırsalında bitkin halde bulunan kaya kartalı, Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.

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