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        Şırnak'ta tedavisi tamamlanan kaya kartalı doğaya bırakıldı

        Şırnak'ın Uludere ilçesinde bitkin halde bulunan kaya kartalı, tedavisinin ardından doğaya salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 13:53 Güncelleme: 01.08.2024 - 13:53
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        Şırnak'ta tedavisi tamamlanan kaya kartalı doğaya bırakıldı
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        Şırnak'ın Uludere ilçesinde bitkin halde bulunan kaya kartalı, tedavisinin ardından doğaya salındı.

        Geçen hafta vatandaşlar tarafından ilçe kırsalında bitkin halde bulunan kaya kartalı, Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.

        Merkezdeki tedavisi tamamlanan kartal, Şırnak-Siirt kara yolunun 20. kilometresinde doğaya bırakıldı.

        DKMP Şırnak Şube Müdürü Orhan Kalay, tedavi ve rehabilitasyonun ardından yaşamını idame edebilecek seviyeye gelen kartalın doğaya salındığını ifade etti.

        Ayrıca Uludere ilçesinde bir vatandaş tarafından dün arazide yaralı bulunan çobanaldatan kuşunun kendilerine ulaştırıldığını belirten Kalay, kuşu tedavisinin ardından yaşam alanına bırakacaklarını söyledi.

        Kalay, vatandaşlardan arazide buldukları bitkin veya yaralı yaban hayvanlarını kendilerine ulaştırmalarını beklediklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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