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        Dicle Elektrik'ten Şırnak'ta 26 abone hakkında suç duyurusu

        Dicle Elektrik tarafından Şırnak'ın Cizre ilçesinde kaçak elektrik kullandıkları gerekçesiyle 26 abone hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 10:58 Güncelleme: 02.08.2024 - 10:58
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        Dicle Elektrik'ten Şırnak'ta 26 abone hakkında suç duyurusu
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        Dicle Elektrik tarafından Şırnak'ın Cizre ilçesinde kaçak elektrik kullandıkları gerekçesiyle 26 abone hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

        Şirketten yapılan açıklamada, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde yaklaşık 2,2 milyon aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik'in 2013'ten bu yana yürütülen çalışmalarla kayıt dışı tüketimi yüzde 76'dan yüzde 42 seviyelerine düşürdüğü bildirildi.

        Şirketin kayıt dışı tüketimle sahada mücadelesini sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, kaçak elektrik kullanan tüketicilerle hukuki alanda da mücadele edildiği kaydedildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, elektrik dağıtım şebekelerinin kamu malı olduğunu, kaçak elektrik kullananların aynı zamanda kamuya ait olan şebekeye zarar verdiğini belirtti.

        Kaçak elektrik kullananların enerji sürekliliğini de sekteye uğrattığına işaret eden Arvas, şunları kaydetti:

        "Şırnak'ın Cizre ilçesinde yoğun biçimde yer altından harici hat çekerek sistemimize müdahale edilmektedir. Son kontrollerde 26 abone daha bu şekilde kaçak elektrik kullanırken tespit edildi. Bunu yapanlar yer altı kablosuna ulaşmak için hem kaldırım veya yolu kazarak zarar veriyor hem de döşenen kablolarımıza zarar veriyor. Bu durum, ekonomik zararın ötesinde ciddi bir güvenlik sorunu da oluşturuyor. Bu aboneler yer altı kablolarına zarar vermekte, kesintisiz enerji arzını sekteye uğratmaktadır. Kamu hizmeti veren bir şirket olarak kaçak elektrik kullanan ve bunu yaparken elektrik şebekesine zarar verenler hakkında bundan böyle 'kamu malına zarar verme' suçlamasıyla savcılıklara başvuracağız. Başvurunun kabul edilmesi durumunda 26 abone, enerji alanında hizmetin aksamasına yol açması nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 152'nci maddesi uyarınca 8 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilecek. Hem kendilerinin hem de komşularının kesintisiz ve güvenli elektrik kullanabilmesi için abonelerimizden kaçak elektrik kullanmamalarını bekliyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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