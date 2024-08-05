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        Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı

        Şırnak'ta terör örgütleri DEAŞ, FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 16:13 Güncelleme: 05.08.2024 - 16:13
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        Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı
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        Şırnak'ta terör örgütleri DEAŞ, FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik bir haftada operasyonlar gerçekleştirildi.

        Operasyonlarda, 8 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı.

        1 şüpheli ise ilgili il birimlerine teslim edildi. Diğer şüpheliler, haklarında yurt dışına çıkış yasağı yönünde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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