Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı

Şırnak'ta terör örgütleri DEAŞ, FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik bir haftada operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 8 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı.

1 şüpheli ise ilgili il birimlerine teslim edildi. Diğer şüpheliler, haklarında yurt dışına çıkış yasağı yönünde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.