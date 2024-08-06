Şırnak'ta ambulans helikopter rahatsızlanan bebek için havalandı
Şırnak'ın Silopi ilçesinde rahatsızlanan 52 günlük bebek, ambulans helikopterle Elazığ'a sevk edildi.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde rahatsızlanan 52 günlük bebek, ambulans helikopterle Elazığ'a sevk edildi.
Silopi ilçesinde 52 günlük Umut D. solunum sıkıntısı yaşaması üzerine ailesi tarafından Silopi Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Burada yapılan tetkikler sonucu solunum yetmezliği şüphesi ile bebeğin, daha donanımlı bir hastaneye sevk edilmesine karar verildi.
Bebek, ambulans helikopterle Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne nakledildi.
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