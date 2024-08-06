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        Şırnak'ta ambulans helikopter rahatsızlanan bebek için havalandı

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde rahatsızlanan 52 günlük bebek, ambulans helikopterle Elazığ'a sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 11:25 Güncelleme: 06.08.2024 - 11:25
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        Şırnak'ta ambulans helikopter rahatsızlanan bebek için havalandı
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        Şırnak'ın Silopi ilçesinde rahatsızlanan 52 günlük bebek, ambulans helikopterle Elazığ'a sevk edildi.

        Silopi ilçesinde 52 günlük Umut D. solunum sıkıntısı yaşaması üzerine ailesi tarafından Silopi Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Burada yapılan tetkikler sonucu solunum yetmezliği şüphesi ile bebeğin, daha donanımlı bir hastaneye sevk edilmesine karar verildi.

        Bebek, ambulans helikopterle Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne nakledildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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