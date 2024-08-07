Şırnak'ta yaralı bulunan gece balıkçılı kuşu tedaviye alındı

Kalay, vatandaşlardan doğada yaralı veya bitkin halde buldukları hayvanlarla ilgili emniyet, jandarmaya ya da kendilerine bilgi vermelerini istedi.

DKMP Şırnak Şube Müdürü Orhan Kalay, gazetecilere, kuşun ünitelerinde bakım ve rehabilitasyonunun yapıldığını belirerek, "Kuşu hayatını idame edecek seviyeye ulaştıktan sonra tekrar doğal yaşam ortamına bırakmayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.

İlçede kırsalında yaralı halde gece balıkçılı kuşu bulan bir kişi, durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şırnak Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

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