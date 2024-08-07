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        Şırnak'ta yaralı bulunan gece balıkçılı kuşu tedaviye alındı

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaralı bulunan gece balıkçılı kuşu tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 12:26 Güncelleme: 07.08.2024 - 12:26
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        Şırnak'ta yaralı bulunan gece balıkçılı kuşu tedaviye alındı
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        Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaralı bulunan gece balıkçılı kuşu tedavi altına alındı.

        İlçede kırsalında yaralı halde gece balıkçılı kuşu bulan bir kişi, durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şırnak Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

        Bölgeye gelen ekiplerce teslim alınan kuş, Şırnak Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimi'ne getirilerek, tedaviye alındı.

        DKMP Şırnak Şube Müdürü Orhan Kalay, gazetecilere, kuşun ünitelerinde bakım ve rehabilitasyonunun yapıldığını belirerek, "Kuşu hayatını idame edecek seviyeye ulaştıktan sonra tekrar doğal yaşam ortamına bırakmayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.

        Kalay, vatandaşlardan doğada yaralı veya bitkin halde buldukları hayvanlarla ilgili emniyet, jandarmaya ya da kendilerine bilgi vermelerini istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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