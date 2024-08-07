Şırnak'ta terör mağduru 136 aile yeni evlerine kavuştu

Şırnak'ta çekilen kura ile terör mağduru 136 aile yeni evlerine kavuşmanın sevincini yaşadı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca terör mağdurları için yapılan konutların kura çekimi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Hak sahiplerinin de hazır bulunduğu salonda noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi.

İl Müdürü Hakkı Turğut, gazetecilere yaptığı açıklamada, terör olayları nedeniyle evleri yıkılanlar için Toplu Konut İdaresince (TOKİ) yapılan konutların kura çekimini gerçekleştirdiklerini belirtti.