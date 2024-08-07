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        Şırnak'ta terör mağduru 136 aile yeni evlerine kavuştu

        Şırnak'ta çekilen kura ile terör mağduru 136 aile yeni evlerine kavuşmanın sevincini yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 15:22 Güncelleme: 07.08.2024 - 15:22
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        Şırnak'ta terör mağduru 136 aile yeni evlerine kavuştu
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        Şırnak'ta çekilen kura ile terör mağduru 136 aile yeni evlerine kavuşmanın sevincini yaşadı.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca terör mağdurları için yapılan konutların kura çekimi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda yapıldı.

        Hak sahiplerinin de hazır bulunduğu salonda noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi.

        İl Müdürü Hakkı Turğut, gazetecilere yaptığı açıklamada, terör olayları nedeniyle evleri yıkılanlar için Toplu Konut İdaresince (TOKİ) yapılan konutların kura çekimini gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Turğut, "2016 yılında yaşanan terör olaylarında evleri yıkılan vatandaşlar için 10 bin 443 konut yapılmıştı. Yeşilyurt Mahallesi'nde etap dışı 136 hak sahibi için noter huzurunda kura çekimi yapıyoruz. Vatandaşlarımızın konutlarına sağlık ve sıhhatle yerleşmelerini temenni ediyoruz. Vatandaşlar gerekli resmi evrakları tamamlamasıyla konutlarına yerleşebilecek." ifadelerini kullandı. ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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