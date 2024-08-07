Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan asker için Şırnak'ta tören düzenlendi

Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit Harekat bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından arama tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucunda Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp'ın şehit olduğunu duyurmuştu.

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde arama tarama faaliyeti sırasında bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp için Şırnak'ta tören yapıldı.

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