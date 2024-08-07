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        Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan asker için Şırnak'ta tören düzenlendi

        Pençe-Kilit Harekat bölgesinde arama tarama faaliyeti sırasında bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp için Şırnak'ta tören yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 20:47 Güncelleme: 07.08.2024 - 20:47
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        Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan asker için Şırnak'ta tören düzenlendi
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        Pençe-Kilit Harekat bölgesinde arama tarama faaliyeti sırasında bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp için Şırnak'ta tören yapıldı.

        23. Piyade Tümen Komutanlığında gerçekleştirilen törende, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirilerek katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, şehidin öz geçmişi okundu.

        Okunan duanın ardından şehidin naaşı ambulansla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü.

        Şehit Alp'in cenazesi hava yoluyla Kırşehir'e uğurlandı.

        Basına kapalı gerçekleştirilen törene, Vali Cevdet Atay, 48. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hatip, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Vali Yardımcısı Talha Altuntaş, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, kurum temsilcileri ve askerler katıldı.

        Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit Harekat bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından arama tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucunda Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp'ın şehit olduğunu duyurmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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