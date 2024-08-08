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        Vali Cevdet Atay'dan Şırnak'ta şehit olan Jandarma Astsubay Kalaz için taziye mesajı

        Vali Cevdet Atay, Şırnak'taki üs bölgesinde görev yapan, arama tarama faaliyeti esnasında rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede vefat eden Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz için başsağlığı diledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 19:56 Güncelleme: 08.08.2024 - 19:56
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        Vali Cevdet Atay'dan Şırnak'ta şehit olan Jandarma Astsubay Kalaz için taziye mesajı
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        Vali Cevdet Atay, Şırnak'taki üs bölgesinde görev yapan, arama tarama faaliyeti esnasında rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede vefat eden Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz için başsağlığı diledi.

        Vali Atay, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında şunları kaydetti:

        "Arama tarama faaliyeti esnasında rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve aziz milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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