Vali Cevdet Atay'dan Şırnak'ta şehit olan Jandarma Astsubay Kalaz için taziye mesajı
Vali Cevdet Atay, Şırnak'taki üs bölgesinde görev yapan, arama tarama faaliyeti esnasında rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede vefat eden Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz için başsağlığı diledi.
Vali Cevdet Atay, Şırnak'taki üs bölgesinde görev yapan, arama tarama faaliyeti esnasında rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede vefat eden Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz için başsağlığı diledi.
Vali Atay, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında şunları kaydetti:
"Arama tarama faaliyeti esnasında rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve aziz milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum."
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