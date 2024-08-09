Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta tefecilik operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

        Şırnak'ta tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 15:08 Güncelleme: 09.08.2024 - 15:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta tefecilik operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şırnak'ta tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kendilerini galerici olarak tanıtıp mağdurlara zorla senet imzalattıkları, kar elde etmek amacı ile yıl içinde birden fazla kişiye borç para verdikleri, kendi kazançları doğrultusunda komisyon, faiz ve masraf gibi gerekçelerle haksız kazanç elde ettiklerini tespit ettiği şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yurt dışı çıkış harcı açıklaması
        Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yurt dışı çıkış harcı açıklaması
        İsrail saldırı uyarısı yaptı, Filistinliler göç etti!
        İsrail saldırı uyarısı yaptı, Filistinliler göç etti!
        Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması
        Hilmiye Tuğba Esgin cinayetinde 'yasak aşk' detayı!
        Hilmiye Tuğba Esgin cinayetinde 'yasak aşk' detayı!
        Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Cenazeden dönerken hayatlarını kaybettiler!
        Cenazeden dönerken hayatlarını kaybettiler!
        Otobüs üst geçidin ayağına çarptı! Ölü ve yaralılar var
        Otobüs üst geçidin ayağına çarptı! Ölü ve yaralılar var
        Macron tatilde
        Macron tatilde
        Altındağ'da köpek ölümleri! Barınak yakınında bulundu
        Altındağ'da köpek ölümleri! Barınak yakınında bulundu
        Karbonhidrat oranı düşük besinler
        Karbonhidrat oranı düşük besinler
        Trump'a suikast girişiminde yeni görüntüler!
        Trump'a suikast girişiminde yeni görüntüler!
        Tıp literatüründe bir ilk! Onun sayesinde diyabetik ayakta erken tanı ile uzuv kayıplarına son
        Tıp literatüründe bir ilk! Onun sayesinde diyabetik ayakta erken tanı ile uzuv kayıplarına son
        Cezaevinden çıkan cani, cinayet işledi!
        Cezaevinden çıkan cani, cinayet işledi!
        Son şampiyon sezonu açıyor
        Son şampiyon sezonu açıyor
        Kapanışta Tom Cruise sürprizi
        Kapanışta Tom Cruise sürprizi
        Hava sıcaklığı 35 dereceyi görünce... Kangalların serinleme yöntemi!
        Hava sıcaklığı 35 dereceyi görünce... Kangalların serinleme yöntemi!
        Ocakta maaş zamları ne olacak?
        Ocakta maaş zamları ne olacak?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Büyük sır: 13 milyar dolar nasıl çalındı?
        Büyük sır: 13 milyar dolar nasıl çalındı?
        'Süper' heyecan başlıyor!
        'Süper' heyecan başlıyor!

        Benzer Haberler

        Şırnak Valisi Atay yapımı süren Cam Teras projesini inceledi
        Şırnak Valisi Atay yapımı süren Cam Teras projesini inceledi
        Vali Cevdet Atay'dan Şırnak'ta şehit olan Jandarma Astsubay Kalaz için tazi...
        Vali Cevdet Atay'dan Şırnak'ta şehit olan Jandarma Astsubay Kalaz için tazi...
        Operasyonda kalp krizi geçiren astsubay, şehit oldu
        Operasyonda kalp krizi geçiren astsubay, şehit oldu
        Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan asker için Şırnak'ta tören düzenl...
        Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan asker için Şırnak'ta tören düzenl...
        Şırnak'ta terör mağdurları, konutlarına kavuştu
        Şırnak'ta terör mağdurları, konutlarına kavuştu
        Şırnak'ta terör mağduru 136 aile yeni evlerine kavuştu
        Şırnak'ta terör mağduru 136 aile yeni evlerine kavuştu