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        Şerafettin Elçi Havalimanı temmuz ayında 40 bin 789 yolcuya hizmet verdi

        Şırnak'ta Şerafettin Elçi Havalimanı'nda geçen ay 40 bin 789 yolcuya hizmet verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 18:09 Güncelleme: 09.08.2024 - 18:09
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        Şerafettin Elçi Havalimanı temmuz ayında 40 bin 789 yolcuya hizmet verdi
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        Şırnak'ta Şerafettin Elçi Havalimanı'nda geçen ay 40 bin 789 yolcuya hizmet verildi.

        Havalimanından yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, geçen ayın istatistiklerini açıkladı.

        Temmuz ayında, iç hat yolcu trafiği 40 bin 789, havalimanına iniş kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 916, taşınan yük ise toplam 444 ton olarak gerçekleşti.

        Bu yılın ilk 7 ayında yolcu trafiği 256 bin 224'e, uçak trafiği 4 bin 353'e ve yük trafiği ise 2 bin 512 tona ulaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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