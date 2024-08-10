Şırnak'ta yol ve köprü yapım çalışması

Yapılan çalışmalardan dolayı Kaymakam Koç'a teşekkür eden Yazı köyü muhtarı İsmail Güneş, yol ve köprü yapımının sevincini yaşadıklarını dile getirdi.

Silopi Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği'nce yapılan çalışmalarda, ilçeye bağlı Başak, Uyanık, Yazıköy, Karaca ve Derebaşı köylerini birine bağlayacak köprünün temeli atıldı.

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