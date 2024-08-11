Şırnak'ta seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Şırnak-Siirt kara yolunun 15'inci kilometresinde Orhan Y'nin kullandığı 06 HC 0556 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

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