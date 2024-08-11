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        Şırnak'ta seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

        Şırnak'ta seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 20:39 Güncelleme: 11.08.2024 - 20:39
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        Şırnak'ta seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
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        Şırnak'ta seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Şırnak-Siirt kara yolunun 15'inci kilometresinde Orhan Y'nin kullandığı 06 HC 0556 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

        Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek itfaiyeden yardım istedi.

        Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında otomobil tamamen yandı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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