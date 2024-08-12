Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı

Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 54 şüpheliden, 4'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, bir haftada gerçekleştirilen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 54 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, bir miktar sentetik uyuşturucu, 7,58 gram esrar, gümrük kaçağı 1730 paket sigara, 10 kilogram çay, 13 elektronik sigara ve sentetik ecza malzemesi ele geçirildi.