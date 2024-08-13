Şırnak'ta kayalıklardan düşen çocuk öldü

Cenaze olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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