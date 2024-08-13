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        Şırnak'ta kayalıklardan düşen çocuk öldü

        Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kayalıklardan düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 13:45 Güncelleme: 13.08.2024 - 13:45
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        Şırnak'ta kayalıklardan düşen çocuk öldü
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        Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kayalıklardan düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Beşağaç köyü kırsalında hayvan otlatan Hüsnü A. dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

        Cenaze olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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