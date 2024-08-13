Şırnak'ta kayalıklardan düşen çocuk öldü
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kayalıklardan düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kayalıklardan düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Beşağaç köyü kırsalında hayvan otlatan Hüsnü A. dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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