Şırnak'ta yaralı bulunan ağaçkakan tedaviye alındı
Şırnak'ta arazide yaralı halde bulunan ağaçkakan tedavi altına alındı.
Şırnak'ta arazide yaralı halde bulunan ağaçkakan tedavi altına alındı.
Kent merkezi kırsalında yaralı ve bitkin halde ağaçkakan bulan kişi, durumu Şırnak Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şırnak Şube Müdürlüğüne bildirdi.
Bölgeye gelen ekiplerce teslim alınan kuş, Şırnak Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimi'ne getirilerek, tedaviye alındı.
Kuş, tedavinin ardından doğaya salınacak.
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