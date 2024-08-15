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        Şırnak'ta yaralı bulunan ağaçkakan tedaviye alındı

        Şırnak'ta arazide yaralı halde bulunan ağaçkakan tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 16:42 Güncelleme: 15.08.2024 - 16:42
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        Şırnak'ta yaralı bulunan ağaçkakan tedaviye alındı
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        Şırnak'ta arazide yaralı halde bulunan ağaçkakan tedavi altına alındı.

        Kent merkezi kırsalında yaralı ve bitkin halde ağaçkakan bulan kişi, durumu Şırnak Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şırnak Şube Müdürlüğüne bildirdi.

        Bölgeye gelen ekiplerce teslim alınan kuş, Şırnak Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimi'ne getirilerek, tedaviye alındı.

        Kuş, tedavinin ardından doğaya salınacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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