Şırnak Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, kursları ziyaret etti

Çandıroğlu, ziyaretleri kapsamında Cizre ilçesi Dağkapı Mahallesi'ndeki tarihi Mehmet Ağ Kasrı'ndaki Dengbej Kültür ve Sanat Merkezini de ziyaret etti.

Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Cizre ilçesindeki eğitim kurumlarını ve Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki kursları ziyaret etti.

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