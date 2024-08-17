Cizre Kaymakamı Baycar, OSB'de incelemelerde bulundu

TSO Başkanı Ömer Faruk Yıldırım ile OSB'yi gezen Baycar, OSB Müdürü Mazlum Budak'tan fabrikaların çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Baycar, 40 fabrikanın bulunduğu, 17 fabrikanın faal olarak üretim yaptığı Cizre İsmail Ebul-iz OSB'yi ziyaret etti.

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