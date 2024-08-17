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        Cizre Kaymakamı Baycar, OSB'de incelemelerde bulundu

        Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Cizre Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 15:45 Güncelleme: 17.08.2024 - 15:45
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        Cizre Kaymakamı Baycar, OSB'de incelemelerde bulundu
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        Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Cizre Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) incelemelerde bulundu.

        Kaymakam Baycar, 40 fabrikanın bulunduğu, 17 fabrikanın faal olarak üretim yaptığı Cizre İsmail Ebul-iz OSB'yi ziyaret etti.

        TSO Başkanı Ömer Faruk Yıldırım ile OSB'yi gezen Baycar, OSB Müdürü Mazlum Budak'tan fabrikaların çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

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