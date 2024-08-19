Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 24 şüpheli yakalandı

Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 24 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, bir haftada gerçekleştirilen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 24 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, bir miktar sentetik uyuşturucu, 6 cep telefonu, klima, 12 spor ayakkabı, 370 paket sigara, 80 paket tütün kağıdı, bir miktar tansiyon ilacı, 200 menteşe, 1 kilogram nargile tütünü, 7 kilogram çay, sahte 100 dolar, 1,68 gram esrar ve 3 bong ele geçirildi.