Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 1 zanlı tutuklandı

Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 7'si ilgili il birimlerine teslim edildi, 11'i de haklarında yurt dışına çıkış yasağı yönünde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda 19 şüpheli yakalandı.

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