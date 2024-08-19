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        Şırnak'ta yaralı halde bulunan peçeli baykuş tedaviye alındı

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde, arazide yaralı halde bulunan peçeli baykuş tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 13:12 Güncelleme: 19.08.2024 - 13:17
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        Şırnak'ta yaralı halde bulunan peçeli baykuş tedaviye alındı
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        Şırnak'ın Silopi ilçesinde, arazide yaralı halde bulunan peçeli baykuş tedavi altına alındı.

        İlçe kırsalında yaralı ve bitkin haldeki peçeli baykuşu bulan kişi, durumu Silopi Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şırnak Şube Müdürlüğüne bildirdi.

        Bölgeye gelen ekiplerce teslim alınan kuş, Şırnak Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimine getirilerek, tedaviye alındı.

        Kuş, tedavinin ardından doğaya salınacak.

        Galeri
        Galeri

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