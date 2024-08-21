Şırnak'ta diyaliz hastası kadının kalınlaşan kalp duvarı operasyonla inceltildi

Şırnak'ta kalp duvarında kalınlaşma tespit edilen diyaliz hastası kadın, cerrahi müdahaleyle sağlığına kavuştu.

Cizre ilçesinde yaşayan ve nefes darlığı şikayetiyle Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne başvuran diyaliz hastası Saadet Pürnek (44), yapılan kontrolün ardından Şırnak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Şırnak Devlet Hastanesi'nde yapılan tetkiklerinde Pürnek'in kalp duvarında kalınlaşma tespit edildi.

Böbrek yetmezliği ile uzun süredir mücadele eden Pürnek'e, Kardiyoloji Uzmanı Op. Dr. Mehmet Emin Gökçe ve Kardiyoloji Uzmanı Op. Dr. Çiğdem Bahar Çakmak tarafından cerrahi müdahalede bulunuldu.

Op. Dr. Gökçe, gazetecilere, Pürnek'in böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize girdiğini, bu nedenle riskli bir operasyona imza attıklarını söyledi.

Hastaya önce ilaç tedavisine başladıklarını kaydeden Gökçe, ilaç tedavisinde etkili sonuç alamayınca cerrahi yönteme başvurduklarını belirtti.

Gökçe, şöyle konuştu:

"Hastamıza kalınlaşan kalp duvarını inceltmek için alkol ile yakma işlemi yaptık. Hastamızın özellikle damarlarında zorlu bir işlemi vardı. Daha önce üst merkezlerde, üniversite hastanelerinde yapılan bir işlemi burada zorlu da olsa başarılı bir şekilde gerçekleştirdik."