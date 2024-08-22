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        Şırnak'ta "Hayvancılık Destekleme Modeli" konferansı yapıldı

        Şırnak'ta Tarım ve Orman Bakanlığınca hayata geçirilecek "Hayvancılık Destekleme Modeli" konferansı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 13:24 Güncelleme: 22.08.2024 - 13:24
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        Şırnak'ta "Hayvancılık Destekleme Modeli" konferansı yapıldı
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        Şırnak'ta Tarım ve Orman Bakanlığınca hayata geçirilecek "Hayvancılık Destekleme Modeli" konferansı düzenlendi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa katılan Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Melikşah Taşkın, destekleme modeline ilişkin besicilik yapan çiftçilere yönelik sunum yaptı.

        Yıl içerisinde hayata geçirilecek yeni hayvancılık modelinin getireceği yenilikler, sağlanacak teşvikler ve uygulanacak prosedürler hakkında bilgilendirmede bulunan Taşkın, düzenlenen konferansta çiftçilerin sorularını yanıtladı.

        Programa, İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Sezgin, birlik temsilcileri, kurum personelleri ve besiciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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