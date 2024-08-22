Şırnak'ta "Hayvancılık Destekleme Modeli" konferansı yapıldı

Programa, İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Sezgin, birlik temsilcileri, kurum personelleri ve besiciler katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa katılan Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Melikşah Taşkın, destekleme modeline ilişkin besicilik yapan çiftçilere yönelik sunum yaptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.