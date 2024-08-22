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        Şırnak'ta yaralı ve bitkin bulunan 4 kuş tedaviye alındı

        Şırnak'ta arazide yaralı ve bitkin halde bulunan 4 kuş tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 14:52 Güncelleme: 22.08.2024 - 15:07
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        Şırnak'ta yaralı ve bitkin bulunan 4 kuş tedaviye alındı
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        Şırnak'ta arazide yaralı ve bitkin halde bulunan 4 kuş tedavi altına alındı.

        Kent merkezi kırsalında yaralı ve bitkin haldeki kerkenez, kumru, gökdoğan ve sıvacı kuşunu bulan vatandaşlar, Şırnak Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şırnak Şube Müdürlüğüne bilgi verdi.

        İhbar üzerine harekete geçen ekiplerce teslim alınan kuşlar, Şırnak Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimine getirilerek tedavi altına alındı.

        Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, 2 gün içerisinde duyarlı vatandaşlar tarafından kendilerine arazide bitkin ve yaralı halde bulunan 4 kuşun ulaştırıldığını söyledi.

        Kalay, gerekli bakım ve tedavi süreçlerinin ardından kuşların yaşam alanlarına bırakılacağını kaydetti.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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