Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta 13 yaşındaki hasta çocuk, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi

        Şırnak'ta 13 yaşındaki hasta çocuk, ambulans uçakla Ankara Bilkent Şehir Hastanesine nakledildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 15:01 Güncelleme: 22.08.2024 - 15:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta 13 yaşındaki hasta çocuk, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şırnak'ta 13 yaşındaki hasta çocuk, ambulans uçakla Ankara Bilkent Şehir Hastanesine nakledildi.

        Silopi Devlet Hastanesinde tedavi gören Miskine Ö'nün, tüberküloz şüphesiyle ileri tetkik ve tedavi için Ankara'daki hastaneye sevk edilmesine karar verildi.

        Çocuk, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Ankara Bilkent Şehir Hastanesine sevk edildi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Riskli yağışlar sürüyor! İstanbul'a da yağmur geliyor
        Riskli yağışlar sürüyor! İstanbul'a da yağmur geliyor
        Göz göre göre ölüm! Uyarıya rağmen sele doğru sürdü
        Göz göre göre ölüm! Uyarıya rağmen sele doğru sürdü
        Başkan Tugay: Yüzmeyi vadedemem
        Başkan Tugay: Yüzmeyi vadedemem
        Vurgun paralarını Karadağ'a göndermişler!
        Vurgun paralarını Karadağ'a göndermişler!
        Uzaklaştırma kararı işe yaramadı: 2 çocuk annesi sokak ortasında katledildi
        Uzaklaştırma kararı işe yaramadı: 2 çocuk annesi sokak ortasında katledildi
        Ferdi yerine Wijndal!
        Ferdi yerine Wijndal!
        Derya öğretmenin katili tanıdık çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış
        Derya öğretmenin katili tanıdık çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış
        Eskişehir'de feci kaza! Otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 1'i ağır 3 yaralı
        Eskişehir'de feci kaza! Otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 1'i ağır 3 yaralı
        "Özürler dilendi"
        "Özürler dilendi"
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        Baba, kızını boğarak öldürdü! Cansız bedenini annesi buldu
        Baba, kızını boğarak öldürdü! Cansız bedenini annesi buldu
        "Fenerbahçe'nin kalbi!"
        "Fenerbahçe'nin kalbi!"
        700 yıllık Cumalıkızık'ta, 'Cinaralığı' kuyruğu
        700 yıllık Cumalıkızık'ta, 'Cinaralığı' kuyruğu
        Gram altında rekor
        Gram altında rekor
        Tartışmalı hakem kararları
        Tartışmalı hakem kararları
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        Hangi cilt sorununa hangi besin iyi gelir?
        Hangi cilt sorununa hangi besin iyi gelir?
        Kremlin'den 'Durov' açıklaması
        Kremlin'den 'Durov' açıklaması
        Ayrılık nedeni Kick Kennedy
        Ayrılık nedeni Kick Kennedy
        'Influencer reklamları' Ticaret Bakanlığı radarında
        'Influencer reklamları' Ticaret Bakanlığı radarında

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
        Şırnak'ta devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
        Şırnak'ta AFAD gönüllülerine arama kurtarma ve ilk yardım eğitimi veriliyor
        Şırnak'ta AFAD gönüllülerine arama kurtarma ve ilk yardım eğitimi veriliyor
        Şırnak'ta ambulans helikopter 2 günlük bebek için havalandı
        Şırnak'ta ambulans helikopter 2 günlük bebek için havalandı
        Cizreli milli sporcu Yalgettekin Türkiye şampiyonu oldu
        Cizreli milli sporcu Yalgettekin Türkiye şampiyonu oldu
        Şırnak'ta yaralı ve bitkin bulunan 4 kuş tedaviye alındı
        Şırnak'ta yaralı ve bitkin bulunan 4 kuş tedaviye alındı
        Şırnak'ta "Hayvancılık Destekleme Modeli" konferansı yapıldı
        Şırnak'ta "Hayvancılık Destekleme Modeli" konferansı yapıldı