Şırnak'ta 13 yaşındaki hasta çocuk, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi

Silopi Devlet Hastanesinde tedavi gören Miskine Ö'nün, tüberküloz şüphesiyle ileri tetkik ve tedavi için Ankara'daki hastaneye sevk edilmesine karar verildi.

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