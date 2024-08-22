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        Şırnak'ta ambulans helikopter 2 günlük bebek için havalandı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde 2 gün önce dünyaya gelen bebek, ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 16:05 Güncelleme: 22.08.2024 - 16:09
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        Şırnak'ta ambulans helikopter 2 günlük bebek için havalandı
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        Şırnak'ın Cizre ilçesinde 2 gün önce dünyaya gelen bebek, ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi.

        Cizre Devlet Hastanesinde 2 gün önce doğan bebeğin, solunum yetersizliği nedeniyle ileri tetkik ve tedavi için Diyarbakır'a sevk edilmesine karar verildi.

        Bebek, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine nakledildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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