Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

        Şırnak'ta devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 23:58 Güncelleme: 25.08.2024 - 00:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şırnak'ta devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 BU 0571 plakalı demir yüklü kamyon, Şırnak-Cizre kara yolu Toptepe köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Kazada, kamyon sürücüsü yaralandı.

        Kaza yerine 112 Acil Sağlık ve UMKE sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yurtta sel ve heyelan! Bir kişi öldü, bir kişi aranıyor
        Yurtta sel ve heyelan! Bir kişi öldü, bir kişi aranıyor
        Nefes almak için hortum sistemi kurmuşlar!
        Nefes almak için hortum sistemi kurmuşlar!
        5 yaşındaki kızını pompalı tüfekle öldürdü, eşini yaraladı
        5 yaşındaki kızını pompalı tüfekle öldürdü, eşini yaraladı
        Astronotlar ne zaman dönecek?
        Astronotlar ne zaman dönecek?
        Kovid-19'un sembol ismi Batı Nil virüsü kaptı
        Kovid-19'un sembol ismi Batı Nil virüsü kaptı
        Biri çocuk 4 kişiye mezar oldu!
        Biri çocuk 4 kişiye mezar oldu!
        '15 Temmuz'da Türkiye'yi desteklemekte yavaş davrandık'
        '15 Temmuz'da Türkiye'yi desteklemekte yavaş davrandık'
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 138 yıllık hayalimize ulaşmayı ümit ediyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 138 yıllık hayalimize ulaşmayı ümit ediyoruz
        Camide duygulandıran not!
        Camide duygulandıran not!
        Cani koca döverek öldürdü!
        Cani koca döverek öldürdü!
        Aslan'da rota sol bek!
        Aslan'da rota sol bek!
        Bir fışkırıyor, bir kayboluyor! Açıklama geldi
        Bir fışkırıyor, bir kayboluyor! Açıklama geldi
        Adalet Bakanı Tunç'tan Mehmet Şimşek açıklaması: Kasıtlı yaklaşım
        Adalet Bakanı Tunç'tan Mehmet Şimşek açıklaması: Kasıtlı yaklaşım
        Narin'i arama çalışmaları 3'üncü gününde!
        Narin'i arama çalışmaları 3'üncü gününde!
        Ferdi Kadıoğlu tarihe geçecek!
        Ferdi Kadıoğlu tarihe geçecek!
        Herkes neden Yunan adalarına gidiyor?
        Herkes neden Yunan adalarına gidiyor?
        Dünya dönmeyi durdursaydı ne olurdu?
        Dünya dönmeyi durdursaydı ne olurdu?
        Arkadaş tatili
        Arkadaş tatili
        Vücudunuzda kanserli hücre var mı? Bu 13 işarete dikkat!
        Vücudunuzda kanserli hücre var mı? Bu 13 işarete dikkat!
        "Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler!" gerçekten söylendi mi?
        "Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler!" gerçekten söylendi mi?

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta AFAD gönüllülerine arama kurtarma ve ilk yardım eğitimi veriliyor
        Şırnak'ta AFAD gönüllülerine arama kurtarma ve ilk yardım eğitimi veriliyor
        Şırnak'ta ambulans helikopter 2 günlük bebek için havalandı
        Şırnak'ta ambulans helikopter 2 günlük bebek için havalandı
        Cizreli milli sporcu Yalgettekin Türkiye şampiyonu oldu
        Cizreli milli sporcu Yalgettekin Türkiye şampiyonu oldu
        Şırnak'ta 13 yaşındaki hasta çocuk, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi
        Şırnak'ta 13 yaşındaki hasta çocuk, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi
        Şırnak'ta yaralı ve bitkin bulunan 4 kuş tedaviye alındı
        Şırnak'ta yaralı ve bitkin bulunan 4 kuş tedaviye alındı
        Şırnak'ta "Hayvancılık Destekleme Modeli" konferansı yapıldı
        Şırnak'ta "Hayvancılık Destekleme Modeli" konferansı yapıldı