Şırnak'ta devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Kaza yerine 112 Acil Sağlık ve UMKE sevk edildi.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 BU 0571 plakalı demir yüklü kamyon, Şırnak-Cizre kara yolu Toptepe köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

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