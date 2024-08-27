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        Şırnak'ta kamyonla çarpışan motosikletteki sürücü öldü

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde kamyon ile çarpışan motosikletteki sürücü öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 13:58 Güncelleme: 27.08.2024 - 13:58
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        Şırnak'ta kamyonla çarpışan motosikletteki sürücü öldü
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        Şırnak'ın Silopi ilçesinde kamyon ile çarpışan motosikletteki sürücü öldü.

        K.Ç'nin kullandığı motosiklet ile plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen hafriyat kamyonu Yenişehir Mahallesi 7. Cadde'de çarpıştı.

        Kazada sürücü K.Ç. olay yerinde hayatını kaybetti.

        K.Ç'nin cenazesi Silopi Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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