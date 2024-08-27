Cizre Kaymakamı Baycar hastanede inceleme bulundu
Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.
Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.
Kaymakam Baycar, hastaneyi ziyaretinde Başhekim İsmail Çağrı Özütok ve hastane idarecilerinden bilgi aldı.
Hastanedeki hizmet ve çalışmalar hakkında Başhekim Özütok'tan bilgi alan Baycar, servislerde tedavi gören bazı hastalara ziyarette bulundu.
Baycar, tüm sağlık çalışanlarına fedakarca çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
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