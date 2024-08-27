Cizre Kaymakamı Baycar hastanede inceleme bulundu

Baycar, tüm sağlık çalışanlarına fedakarca çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Hastanedeki hizmet ve çalışmalar hakkında Başhekim Özütok'tan bilgi alan Baycar, servislerde tedavi gören bazı hastalara ziyarette bulundu.

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