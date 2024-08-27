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        Şırnak'ta yaralı halde bulunan peçeli baykuş tedaviye alındı

        Şırnak'ın İdil ilçesinde, arazide yaralı halde bulunan peçeli baykuş tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 16:35 Güncelleme: 27.08.2024 - 16:41
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        Şırnak'ta yaralı halde bulunan peçeli baykuş tedaviye alındı
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        Şırnak'ın İdil ilçesinde, arazide yaralı halde bulunan peçeli baykuş tedavi altına alındı.

        İlçe kırsalında yaralı ve bitkin haldeki peçeli baykuşu bulan kişi, durumu İdil Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şırnak Şube Müdürlüğü'ne bildirdi.

        Bölgeye gelen ekiplerce teslim alınan kuş, Şırnak Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimi'ne getirilerek, tedaviye alındı.

        Kuş, tedavinin ardından doğaya salınacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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