Şırnak'ta okul öncesi etkinlikleri düzenlendi

Şırnak Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce okul öncesi etkinleri gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan etkinliklerde öğrenciler tarafından balon dansı, çuval ve yumurta taşıma yarışmaları ile jimnastik gösterisi yapıldı.

Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, programda yaptığı konuşmada, okul öncesi eğitimleri önemsediklerini söyledi.

Okul öncesi eğitimin önemine değinen Çandıroğlu, "Okul öncesi, eğitimin önünde duran vazgeçilmez bir süreçtir. Şırnak özelinde biz bu sürece baktığımız zaman Türkiye ortalamasının üstünde bir rakamın olduğunu görüyoruz. Türkiye ortalaması 0-6 yaş grubu yüzde 84 iken, Şırnak'ta yüzde 93. Bu ilimizin alt yapısının ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Şimdiye kadar bu sürece destek veren başta Valimiz olmak üzere tüm kurumlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.