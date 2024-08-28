Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta genç kızın karaciğerindeki 10 santimetrelik kist operasyonla alındı

        Şırnak'ta karaciğerinde 10 santimetrelik kist olan genç kız, yapılan kapalı ameliyatla sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 17:01 Güncelleme: 28.08.2024 - 17:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta genç kızın karaciğerindeki 10 santimetrelik kist operasyonla alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şırnak'ta karaciğerinde 10 santimetrelik kist olan genç kız, yapılan kapalı ameliyatla sağlığına kavuştu.

        Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yaşayan, hazımsızlık ve şişkinlik şikayetiyle Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne başvuran 22 yaşındaki Sedef Aydemir, yapılan kontrolün ardından Şırnak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Yapılan tetkiklerde Aydemir'in karaciğerinde kist olduğu tespit edildi.

        Genel cerrahi uzmanları Op. Dr. Serhat Binici ve Op. Dr. İklil Eryılmaz tarafından yapılan müdahale ile genç kızın karaciğerindeki 10 santimetrelik kist alındı.

        Binici, gazetecilere, Şırnak'ta ilk kez kapalı yöntemle karaciğerinde kist olan bir hastaya cerrahi müdahalede bulunulduğunu söyledi.

        Riskli bir operasyona imza attıklarını ifade eden Binici, şöyle konuştu:

        "En az hasar ve kesi ile bu ameliyatı çok şükür başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Hastamızı ameliyat sonrasında 3 günlük servis takibinin ardından şifa ile taburcu ettik. Şu an genel durumu iyi. Ameliyat öncesi olan şikayetleri artık yok."

        Eryılmaz da laparoskopik yöntemle artık hastaların Şırnak'ta tedavi edildiğini, hastaların bölge illerine sevk edilmesinin önüne geçildiğini anlattı.

        Hasta Aydemir ise başarılı operasyonla sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirtti.

        Aydemir, "Çok şükür şikayetlerim azaldı. Hocalara ve ekibe teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun." dedi.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karadeniz'den geldi, 6 gün sürebilir!
        Karadeniz'den geldi, 6 gün sürebilir!
        Annenin en zor anı! Baba katliamında 3 çocuğu öldü, biri ağır yaralandı
        Annenin en zor anı! Baba katliamında 3 çocuğu öldü, biri ağır yaralandı
        Galatasaray'da olağanüstü toplantı kararı!
        Galatasaray'da olağanüstü toplantı kararı!
        Kayıp Narin açıklaması: Sonuca çok yaklaştık
        Kayıp Narin açıklaması: Sonuca çok yaklaştık
        Hayvan barınağı adı altında milyonluk vurgun: MASAK raporuyla ortaya çıktı
        Hayvan barınağı adı altında milyonluk vurgun: MASAK raporuyla ortaya çıktı
        Denizlerde gaz ve petrol arama noktasına nasıl geldik?
        Denizlerde gaz ve petrol arama noktasına nasıl geldik?
        Telegram'ın kurucusu Durov hakim karşısına çıkacak
        Telegram'ın kurucusu Durov hakim karşısına çıkacak
        Ölüme yol açan ehliyetsiz sürücüye yakalama kararı!
        Ölüme yol açan ehliyetsiz sürücüye yakalama kararı!
        "Enflasyonun kontrol edilmesi en zor olan kısmına odaklanacağız"
        "Enflasyonun kontrol edilmesi en zor olan kısmına odaklanacağız"
        En pahalı ikinci Türk futbolcu oldu
        En pahalı ikinci Türk futbolcu oldu
        Lüks otelde akılalmaz olay: Şezlongda güneşlenirken üzerine baca kapağı düştü
        Lüks otelde akılalmaz olay: Şezlongda güneşlenirken üzerine baca kapağı düştü
        Okul otobüsü ile Türkiye-Nepal arasında 25 bin kilometre yol katetti
        Okul otobüsü ile Türkiye-Nepal arasında 25 bin kilometre yol katetti
        Van Bronckhorst'tan transfer müjdesi!
        Van Bronckhorst'tan transfer müjdesi!
        Doğum öncesi son tatil
        Doğum öncesi son tatil
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Fenerbahçe'den 111 milyon Euro transfer kârı
        Fenerbahçe'den 111 milyon Euro transfer kârı
        Dünyaca ünlü futbolcu cami temizledi
        Dünyaca ünlü futbolcu cami temizledi
        Vikinglerin ulaştığı son nokta neresiydi?
        Vikinglerin ulaştığı son nokta neresiydi?
        Makus talihini yendi
        Makus talihini yendi
        Ankara-Şam hattında normalleşme hangi aşamada?
        Ankara-Şam hattında normalleşme hangi aşamada?

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta 14 bölge 15 gün süreyle 'Geçici özel güvenlik bölgesi' ilanı
        Şırnak'ta 14 bölge 15 gün süreyle 'Geçici özel güvenlik bölgesi' ilanı
        Şırnak'ta bazı alanlar özel güvenlik bölgesi ilan edildi
        Şırnak'ta bazı alanlar özel güvenlik bölgesi ilan edildi
        Şırnak'ta okul öncesi etkinlikleri düzenlendi
        Şırnak'ta okul öncesi etkinlikleri düzenlendi
        Cizre Milli Eğitim Müdürü İke, CEBİR Projesini değerlendirdi
        Cizre Milli Eğitim Müdürü İke, CEBİR Projesini değerlendirdi
        Şırnak'ta yaralı halde bulunan peçeli baykuş tedaviye alındı
        Şırnak'ta yaralı halde bulunan peçeli baykuş tedaviye alındı
        Cizre Kaymakamı Baycar hastanede inceleme bulundu
        Cizre Kaymakamı Baycar hastanede inceleme bulundu