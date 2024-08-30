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        Şırnak'ta yaban keçisi avlayan kişiye 660 bin lira ceza

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaban keçisi avlayan kişiye 660 bin lira ceza verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 13:18 Güncelleme: 30.08.2024 - 13:26
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        Şırnak'ta yaban keçisi avlayan kişiye 660 bin lira ceza
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        Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaban keçisi avlayan kişiye 660 bin lira ceza verildi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Kösreli köyü kırsalı Cudi Dağı bölgesinde, bir kişinin yaban keçisi avladığı yönünde gelen ihbar üzerine harekete geçti.

        Yapılan çalışmada, jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, S.B'nin yaban keçisi avladığını tespit etti.

        Yaban keçisi avlayan kişiye 660 bin lira ceza uygulandı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, AA muhabirine, kentte Cudi ve Gabar dağları ile Beytüşşebap, İdil ve Uludere ilçelerinin, yaban keçilerinin yaşam alanı olduğunu belirtti.

        Kalay, şunları kaydetti:

        "Yaban keçisi avlayan kişiye 650 bin lira tazminat, 10 bin lira da 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan ceza uygulandı. Bu hayvanlarımız koruma altında ve nesli tehlike altında olan türler arasında. Vatandaşlarımızdan bu hayvanların korunması için hassasiyet göstermelerini bekliyoruz."​​​​​​​

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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