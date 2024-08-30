Cizre'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.
Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende, Kaymakam Ahmet Vezir Baycar ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Mehmet Arıkök, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Piyade Üsteğmen Kaan Kütükçü, günün anlamına ilişkin konuşma yaptı.
Konak Mahallesi'ndeki Şehitlik Anıtı alanında devam eden törende, Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.
Anıta, gül ve karanfil bırakıldı.
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