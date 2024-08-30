Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Cizre'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 16:22 Güncelleme: 30.08.2024 - 16:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cizre'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

        Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende, Kaymakam Ahmet Vezir Baycar ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Mehmet Arıkök, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Piyade Üsteğmen Kaan Kütükçü, günün anlamına ilişkin konuşma yaptı.

        Konak Mahallesi'ndeki Şehitlik Anıtı alanında devam eden törende, Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

        Anıta, gül ve karanfil bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu
        Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu
        Porto Rikolu voleybolcunun ölümünde ‘kalp krizi’ şüphesi
        Porto Rikolu voleybolcunun ölümünde ‘kalp krizi’ şüphesi
        Yangınların ardından kapıdaki tehlike arttı!
        Yangınların ardından kapıdaki tehlike arttı!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Adana'da sokak ortasında vahşet! Eşini parke taşıyla döverek öldürdü
        Adana'da sokak ortasında vahşet! Eşini parke taşıyla döverek öldürdü
        Dünyanın en tehlikeli 10 şehri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 şehri!
        Fenerbahçe, Amrabat transferini bitirdi! İstanbul'a geldi
        Fenerbahçe, Amrabat transferini bitirdi! İstanbul'a geldi
        Metrobüs kazası soruşturmasında son durum: Gözaltı sayısı 8'e yükseldi
        Metrobüs kazası soruşturmasında son durum: Gözaltı sayısı 8'e yükseldi
        "İsrail vahşetini Batı Şeria'ya taşıdı"
        "İsrail vahşetini Batı Şeria'ya taşıdı"
        Atatürk'ün İstiklal Madalyası'nı aldığına dair vesika ilk kez sergilendi
        Atatürk'ün İstiklal Madalyası'nı aldığına dair vesika ilk kez sergilendi
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        Icardi'den Zafer Bayramı kutlaması
        Icardi'den Zafer Bayramı kutlaması
        Atatürk’ün Kocatepe'deki anıt fotoğrafı: 'Kurtuluş abidesi'nin hikayesi
        Atatürk’ün Kocatepe'deki anıt fotoğrafı: 'Kurtuluş abidesi'nin hikayesi
        1155 rakımlı tepede beyaz bayrak
        1155 rakımlı tepede beyaz bayrak
        Habertürk kahramanların mezarlığında
        Habertürk kahramanların mezarlığında
        Galatasaray'dan bir gece iki transfer!
        Galatasaray'dan bir gece iki transfer!
        Denizlerin de sultanları
        Denizlerin de sultanları
        Tırnak makası olmadan önce insanlar tırnaklarını nasıl keserdi?
        Tırnak makası olmadan önce insanlar tırnaklarını nasıl keserdi?
        "Daha adil bir emeklilik sistemi inşa etmemiz lazım"
        "Daha adil bir emeklilik sistemi inşa etmemiz lazım"

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta yaban keçisi avlayan kişiye 660 bin lira ceza
        Şırnak'ta yaban keçisi avlayan kişiye 660 bin lira ceza
        Şırnak'ta komandolardan Zafer Bayramı yürüyüşü
        Şırnak'ta komandolardan Zafer Bayramı yürüyüşü
        Şırnak'ta yaban keçisi avına 660 bin TL ceza
        Şırnak'ta yaban keçisi avına 660 bin TL ceza
        Depremde enkazdan yaralı kurtulan kadın, arama kurtarma eğitimiyle AFAD gön...
        Depremde enkazdan yaralı kurtulan kadın, arama kurtarma eğitimiyle AFAD gön...
        Şırnak'ta 14 bölge 15 gün süreyle 'Geçici özel güvenlik bölgesi' ilanı
        Şırnak'ta 14 bölge 15 gün süreyle 'Geçici özel güvenlik bölgesi' ilanı
        Şırnak'ta bazı alanlar özel güvenlik bölgesi ilan edildi
        Şırnak'ta bazı alanlar özel güvenlik bölgesi ilan edildi