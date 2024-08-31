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        Şırnak'ta 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası'ndaki tektonik göller turizme kazandırılmayı bekliyor

        EKREM PAYAN/FADIL ASLAN - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası'ndaki tektonik göller ziyaretçilerini cezbediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 11:07 Güncelleme: 31.08.2024 - 11:07
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        Şırnak'ta 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası'ndaki tektonik göller turizme kazandırılmayı bekliyor
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        EKREM PAYAN/FADIL ASLAN - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası'ndaki tektonik göller ziyaretçilerini cezbediyor.

        Hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı Şırnak, Hakkari ve Van üçgenindeki 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası, doğal oluşumlarla da dikkat çekiyor.

        Yayladaki tektonik Faraşin ve Karadağ gölleri de doğanın eşsiz güzelliklerini barındırıyor.

        - "Şırnak ve çevresi özellikle doğa güzellikleriyle ön plana çıkıyor"

        Şırnak Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Sedat Çelik, AA muhabirine, kentin bölgedeki huzur ve güven ortamıyla artık doğal güzellikleriyle anılmaya başladığını söyledi.

        Kentin insanların hafta sonu günübirlik seyahat etmek veya kamp kurmak için talep gördüğünü belirten Çelik, Şırnak'ta geçmiş yıllara oranla turist artışı yaşandığını belirtti.

        Geçen yıl 2 adet beş yıldızlı otelden alınan verilere göre, yaklaşık 10 bin kişinin kentte konakladığını kaydeden Çelik, şöyle dedi:

        "Kovid-19 salgınından sonra insanların doğaya, yeşilliğe, organik yaşama yönelik talepleri arttı. Bu anlamda Şırnak ve çevresi özellikle doğa güzellikleriyle ön plana çıkıyor. Şırnak'ın bir avantajı da 4 mevsim turizm faaliyetleri yürütülebiliyor olmasıdır. Mart ayından mayıs ayına kadar kültürel ve tarihi yapıların olduğu İdil, Cizre ve Silopi ilçeleri, yaz aylarında da iklimin daha serin olduğu yaylaların olduğu Uludere ve Beytüşşebap ilçeleri tercih edilebilmektedir."

        Faraşin Yaylası'nın da şu anda doğaseverlerin gözde mekanı haline geldiğini kaydeden Çelik, yaylanın serin havası ve manzarasıyla talep gördüğü ve insanların gitmek istediği bir bölge olduğunu dile getirdi.

        Çelik, "Faraşin ve Karadağ tektonik buzul göller. İnsanların sıcaklarda ziyaret edebileceği bir yer. Kar kütleleri de mevcut. Bu da insanları cezbediyor." ifadelerini kullandı.

        Vatandaşlardan Erkan Aslan da son yıllardaki huzur ortamı ile hayvanlarını otlattıklarını, aynı zamanda daha önce görmedikleri yerleri keyfeştiklerini söyledi.

        Hayvancılıkla uğraştıklarına aktaran Aslan, şöyle dedi:

        "Hayvanlarımızı otlatırken 2 gölü gördük. Yürüyerek gidebilen bir yer. Göllere ulaşım için yol yapılmasını ve buraların turizme açılmasını istiyoruz. Diyarbakır, Van ve Şırnak merkezden gelenler var. Burada piknik yapıyorlar, bu doğal güzellikleri görüyorlar. Burası serin havasıyla ilgi görüyor."

        Vatandaşlardan İsmet Cesur ise bölgedeki doğal güzelliklerin daha fazla insanın görmesini ve bölgenin turizme kazandırılmasını istediklerini kaydetti. ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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