Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta freni boşalan tır önce otomobile sonra da tıra çarptı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde, freni boşalan tır önce otomobile, daha sonra da tıra çarparak durabildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 09:02 Güncelleme: 02.09.2024 - 09:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta freni boşalan tır önce otomobile sonra da tıra çarptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde, freni boşalan tır önce otomobile, daha sonra da tıra çarparak durabildi.

        Nur Mahallesi İdil Caddesi'nde R.B. yönetimindeki 13 AAL 800 plakalı tır, freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı.

        Tır, önce İ.M'nin kullandığı 73 T 1053 plakalı taksiye daha sonra R.B. idaresindeki 73 ABH 492 plakalı tıra çarparak durdu.

        İhbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi.

        Kaza nedeniyle araçlarda hasar oluştu.

        Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TÜİK ikinci çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı
        TÜİK ikinci çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı
        İzmir'de korku gecesi! Gasp, soygun, cinayet: 2 ölü, 1 yaralı
        İzmir'de korku gecesi! Gasp, soygun, cinayet: 2 ölü, 1 yaralı
        Harris mi Trump mı? Kremlin'den açıklama
        Harris mi Trump mı? Kremlin'den açıklama
        "Kazanan haklıdır"
        "Kazanan haklıdır"
        Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e saldırı
        Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e saldırı
        Sol artık Jakobs'a emanet
        Sol artık Jakobs'a emanet
        "Nehir yatağında bir uzaylı kafası buldum!"
        "Nehir yatağında bir uzaylı kafası buldum!"
        6 il için sarı kod! Gök gürültülü sağanak etkili olacak
        6 il için sarı kod! Gök gürültülü sağanak etkili olacak
        500 bin kişi katıldı! İsrail'de büyük protesto
        500 bin kişi katıldı! İsrail'de büyük protesto
        Samsun'da alkollü sürücü dehşeti: Ortalık savaş alanına döndü
        Samsun'da alkollü sürücü dehşeti: Ortalık savaş alanına döndü
        6 yeni modelin fiyatı kaskodan ortaya çıktı
        6 yeni modelin fiyatı kaskodan ortaya çıktı
        Vergi gelirleri beklenenin altında
        Vergi gelirleri beklenenin altında
        "AfD'nin seçim sonucu endişe verici"
        "AfD'nin seçim sonucu endişe verici"
        Yaşadığınız şeyin adı 'distimi' olabilir!
        Yaşadığınız şeyin adı 'distimi' olabilir!
        Hamas'tan Netanyahu'ya: Esir takası istediğinde hazırız
        Hamas'tan Netanyahu'ya: Esir takası istediğinde hazırız
        Tiktok'taki diş fırçalama videosuna bilim ne diyor?
        Tiktok'taki diş fırçalama videosuna bilim ne diyor?
        Kalabalık ve gürültüden uzak bir eylül tatili için 12 rota
        Kalabalık ve gürültüden uzak bir eylül tatili için 12 rota
        "10 bölüm zor dayandık"
        "10 bölüm zor dayandık"
        Ahu Tuğba hayatını kaybetti
        Ahu Tuğba hayatını kaybetti
        RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin: Kişisel yayınlar hariç tüm yayınlar RTÜK denetimindedir
        RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin: Kişisel yayınlar hariç tüm yayınlar RTÜK denetimindedir

        Benzer Haberler

        Habur Sınır Kapısı'nda gümrük muhafaza memurlarına saldırı: 5 gözaltı
        Habur Sınır Kapısı'nda gümrük muhafaza memurlarına saldırı: 5 gözaltı
        Şırnak'ta 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası'ndaki tektonik göller turizme k...
        Şırnak'ta 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası'ndaki tektonik göller turizme k...
        Cizre'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
        Cizre'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
        Şırnak'ta yaban keçisi avlayan kişiye 660 bin lira ceza
        Şırnak'ta yaban keçisi avlayan kişiye 660 bin lira ceza
        Şırnak'ta komandolardan Zafer Bayramı yürüyüşü
        Şırnak'ta komandolardan Zafer Bayramı yürüyüşü
        Şırnak'ta yaban keçisi avına 660 bin TL ceza
        Şırnak'ta yaban keçisi avına 660 bin TL ceza