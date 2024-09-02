Şırnak'ta freni boşalan tır önce otomobile sonra da tıra çarptı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde, freni boşalan tır önce otomobile, daha sonra da tıra çarparak durabildi.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde, freni boşalan tır önce otomobile, daha sonra da tıra çarparak durabildi.
Nur Mahallesi İdil Caddesi'nde R.B. yönetimindeki 13 AAL 800 plakalı tır, freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı.
Tır, önce İ.M'nin kullandığı 73 T 1053 plakalı taksiye daha sonra R.B. idaresindeki 73 ABH 492 plakalı tıra çarparak durdu.
İhbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi.
Kaza nedeniyle araçlarda hasar oluştu.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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