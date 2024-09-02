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        Cizre'de yeni adli yıl açılış töreni yapıldı

        Cizre ilçesinde yeni adli yıl dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 16:17 Güncelleme: 02.09.2024 - 16:48
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        Cizre'de yeni adli yıl açılış töreni yapıldı
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        Cizre ilçesinde yeni adli yıl dolayısıyla tören düzenlendi.

        Cizre Adalet Sarayı'nda yapılan törene, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Güçlükonak Kaymakamı Ökkeş Furkan Karakut, İdil Kaymakamı Anıl Adıgüzel, Cizre Cumhuriyet Başsavcısı Muammer Çoban, Silopi Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Ensar Bulutoğlu, Cizre Adalet Komisyonu Başkanı Veli Gürsoy, ilçe protokolü, hakim ve savcılar, avukatlar ile adliye personeli katıldı.

        Törenin ardından Cumhuriyet Başsavcısı Çoban ve Adalet Komisyonu Başkanı Gürsoy tebrikleri kabul etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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