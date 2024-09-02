Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 20 şüpheli hakkında adli işlem

Şırnak'ta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 20 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM ekiplerince, Silopi, Cizre ve İdil ilçelerinde yapılan çalışmalarda 20 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, 6 cep telefonu, 3 uyuşturucu aparatı, 6 bin 367 paket gümrük kaçağı sigara, 347 elektronik sigara, 184 kaynak makinesi, 44 ayakkabı, 22 elektronik eşya, 267 inşaat malzemesi, 660 anahtar takımı, 110 ev, büro malzemesi, 3 bin 174 el aletleri, 288 kozmetik malzemesi, 780 mutfak malzemesi, 184 kaynak makinesi, 4 sikke ve yüzük ele geçirildi.