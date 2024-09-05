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        Şırnak'ta "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" tanıtıldı

        Şırnak'ta, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve Velivizyon Platformu"nun tanıtımı amacıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 14:42 Güncelleme: 05.09.2024 - 14:42
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        Şırnak'ta "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" tanıtıldı
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        Şırnak'ta, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve Velivizyon Platformu"nun tanıtımı amacıyla program düzenlendi.

        Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi Salonu'nda yapılan programda, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Velivizyon Platformu'nda yer alacak, yönetmenliğini Bora Severcan'ın üstlendiği, 27 bölümlük "Ailem" dizisinin fragmanı gösterildi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, programda yaptığı konuşmada, Bakanlığın programı olan modeli öğretmen ve veli işbirliğiyle Şırnak'ta hayata geçirmek için çalışacaklarını söyledi.

        Modeli önemsediklerini aktaran Çandıroğlu, "Bu model öğretmenliğimize ilk başladığımız yıllarda 'Keşke böyle olsaydı, böyle olsa daha iyi olurdu.' diyebileceğimiz, hayalini kurduğumuz birçok noktayı barındırıyor. Bu modelin güçlü bir şekilde uygulanabilmesi noktasında Velivizyon Platformu'nun çok ciddi katkısı olacağına inanıyorum." dedi.

        Çandıroğlu, aile, okul ve çevrenin eğitimin temeli olduğunu, bunlar arasında iletişimin güçlü olmasıyla eğitimin de güçlü olacağını belirtti.

        Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Baz da yeni eğitim modelinin önemine dikkati çekti.

        Baz, şöyle devam etti:

        "Milli Eğitim Bakanlığı doğru bir hamle yaptı. Türkiye Maarif Modeli ile geçmişten günümüze kadar inancımızdan, değerlerimizden, tarihimizden beslenen yani yerli ve milli bir nesli yeniden yaşatmak, kurmak için gayret içerisine girdiler. Bununla beraber toplumumuz, ailelerimiz dağılmasın, çocuklarımız sadece biyolojik olarak değil, kültür, inanç, değer olarak da bizim çocuklar olmaya ve kalmaya devam etsin diye yapılmış bir model. Buna hep birlikte sahip çıkmamız gerekiyor."

        Programa, ilçe milli eğitim müdürleri, öğretmenler, veliler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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